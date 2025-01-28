Siirt\'te İnşaatta İşçi Öldü

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Siirt'te inşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi hayatını kaybetti.

Siirt'in Veysel Karani Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatın 7. katından merdiven boşluğuna düşen Mehmet Beşir Nas (52), olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Mehmet Beşir Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nas'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT