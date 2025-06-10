Siirt'te kamyon devrildi: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Toytepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon derildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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