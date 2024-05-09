Siirt'te Kamyonun Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Siirt'te Kamyonun Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Siirt\'te Kamyonun Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Sümer Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Nihat Aslan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

09.05.2024 13:38
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun çarptığı adam, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aslan'a (50), seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aslan, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kurtalan İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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