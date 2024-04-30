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Siirt'te kaya parçaları ve kar yolları kapattı, ekiplerin çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'te yamaçtan düşen kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı, ekipler 2 saat süren çalışmaların ardından yolu tekrardan ulaşıma açtı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu köyü yoluna kaya parçaları düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu köyü ile Bitlis Hizan ilçesi sınırları arasında bulunan ve vatandaşların kestirme yol olarak kullandığı yol kardan ve yamaçtan düşen kaya parçalarından dolayı ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Siirt İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu kardan ve kayalardan temizleyerek köy yolunun tekrardan ulaşıma açılmasını sağladı.

Köylüler, yolu ulaşıma açan ekiplere ve Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.