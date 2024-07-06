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Siirt'te kaybolan 67 yaşındaki adam yaralı olarak bulundu

SİİRT - Siirt'te merkeze bağlı Kalender köyünde kaybolan kişi ekipler tarafından saatler sonra yaralı olarak bulundu.

Dün saat 15.00'te aracı ile köyden ayrılan ve kendisinden uzun bir süre haber alınamayan 67 yaşındaki adamın yakınları durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD. UMKE ve Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu, cep telefonundan yapılan sinyal tespitinden sonra kaybolan kişinin Eruh ilçesi Kavaközü mevkiinde olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından aracı ile uçuruma yuvarlanmış olarak bulunan adam, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.