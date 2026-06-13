Siirt\'te Kaybolan Gençten Acı Haber

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü Botan Köprüsü mevkiinde suya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Botan Köprüsü yakınlarında bir kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, Batman dalgıç ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerim çalışmaları sonucu Hüseyin Olğaç'ın (17) cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Olğaç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT