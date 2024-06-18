Siirt'te kaybolan keçilerini aramaya çıkan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Siirt'te kaybolan keçilerini aramaya çıkan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan 68 yaşındaki Mehmet Sıddık Bağız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından kayıp şahsın cesedi köyün 400 metre uzağında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.06.2024 11:23
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Siirt'te kaybolan keçilerini aramaya çıkan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan keçilerini aramaya çıkan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Tatlıpayam köyünde ikamet eden Mehmet Sıddık Bağız (68), kaybolan keçileri aramaya çıktı. Kendisinden bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, kırsalda arama çalışması başlattı. Ekipler, zorlu arazi şartlarında 16 saat süren çalışmaların ardından köyün 400 metre uzağında kayıp şahsın cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te kaybolan keçilerini aramaya çıkan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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