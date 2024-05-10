Siirt\'te kaybolan yaşlı adam, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu

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Siirt'in Eruh ilçesinde ot toplamaya çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 70 yaşındaki Ahmet D. için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Eruh ilçesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) derneğine, Çırav bölgesine giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet D.'nin (70) kaybolma ihbarı geldi. İlçe Kaymakamlığı koordinesinde çalışan ERKUT ekibi tarafından yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde kayıp vatandaş, saat 22.00 civarında ilçeye bağlı Minvaris bölgesinde bitkin bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra Ahmet D.'nin yakınlarına teslim edildiği bildirildi. - SİİRT