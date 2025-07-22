Siirt'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Nihat Aykut Caddesi'nde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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