Siirt\'te Köylüler Çamura Saplanan Atı Kurtardı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çamura saplanan bir at, köylülerin kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Demirkuyu köyündeki çobanlardan biri, hayvanlarını otlattığı sırada çamura saplanmış bir atı fark etti. Çobanın durumu köy halkına bildirmesi üzerine köydekiler ile birlikte harekete geçen İbrahim Atay, aracına bağladığı ip yardımıyla atı çamurdan çekerek kurtardı.

Köylülerin dayanışmasıyla çamurdan kurtarılan atın durumunun iyi olduğu belirtildi. - SİİRT