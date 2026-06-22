Siirt\'te Market Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı mevkiinde bulunan bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler marketin büyük bölümünü sararken, yoğun duman oluştu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Vatandaşların da ilk müdahalede bulunduğu yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, markette maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT