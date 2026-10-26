Siirt'te motosikletle çarpışan otomobil kavşaktaki yapıya çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te motosikletle çarpışan otomobil kavşaktaki yapıya çarptı, 2 kişi yaralandı

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Siirt\'te motosikletle çarpışan otomobil kavşaktaki yapıya çarptı, 2 kişi yaralandı
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Siirt\'te motosikletle çarpışan otomobil kavşaktaki yapıya çarptı, 2 kişi yaralandı
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Siirt'te hastane kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Otomobil kavşaktaki yapıya çarparak durdu; yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre devlet hastanesi kavşağında 34 GMJ 085 plakalı otomobil ile 45 ARZ 478 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kavşaktaki yapıya çarparak durabildi. Araçta yaralanan Dilan T. ve Muharrem Y., itfaiye ekiplerince çıkarılıp ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiMotosiklet3. SayfaİncelemeİtfaiyeHastaneGüncelSiirtSon Dakika

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