Siirt\'te motosikletle otomobil çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

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Siirt'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Siirt- Eruh çevreyolunda meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 56 AF 828 plakalı otomobil ile Okan G.'nin kullandığı 56 ABB 743 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT