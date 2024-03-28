Siirt'in Baykan ilçesinde muhtar adaylığı nedeniyle çıkan ve 1'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 kişi Batman'ın Kozluk ilçesinde yakalandı.
Olay, dün öğleden sonra Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etti. Olayda biri polis 9 kişi yaralandı.
Olayın ardından firar eden M.Y. isimli şahsın aracı, Kozluk ilçesinde plaka tanıma sistemi (PTS ) kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Y. ve S.S., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, bir tabanca ele geçirildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te muhtar adaylığı kavgası: 9 yaralı, 2 kişi yakalandı - Son Dakika
İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan ölümlü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Anne Eylem Tok'un olay yerine gitmesi ve kaçış planı yapması görüntülendi. Baba Bülent C.'nin ifadesiyle çelişen görüntüler de dikkat çekti. Polislerin T.C'nin Amerikan pasaportunu incelemesi de kameraya yansıdı. Olayın ardından Mısır'a kaçan şüphelilerin ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Siverek ilçe çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 araç ile bir motosikletin karıştığı bildirildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Batman'da H.Y. isimli şahıs, iftar saatinde gittiği husumetlisi R. A'nın cep telefonu dükkanına silahla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Şüpheli H.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıkları evin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden Türk asıllı aile için evlerinin önünde anma töreni düzenlendi. Törene çevre sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Konuşmalarda olayın aydınlatılması ve ırkçılığın lanetlenmesi istendi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Rize'nin Derepazarı ilçesinde, cenazeden dönenleri taşıyan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek aracı söndürdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
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