Siirt\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Derinçay köyünde çıkan orman yangını, erken müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangına, Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, köylüler ve jandarma ekipleri birlikte müdahale etti. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. - SİİRT