Siirt\'te Otomobil Alev Aldı

Siirt'te seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Araçta bulunan 4 kişilik aile, son anda aracı terk ederek kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kalender köyü mevkisinde Mahmut Gürgen'e ait otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Sürücü, eşi ve iki çocuğu, alevler büyümeden önce araçtan çıkarak canlarını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT