Siirt'te Otomobil Alev Aldı
Siirt'te Otomobil Alev Aldı

15.04.2026 22:28
Seyir halindeki otomobil alev aldı. Araçtaki aile son anda kurtuldu, yangın kontrol altına alındı.

Siirt'te seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Araçta bulunan 4 kişilik aile, son anda aracı terk ederek kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kalender köyü mevkisinde Mahmut Gürgen'e ait otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı. Sürücü, eşi ve iki çocuğu, alevler büyümeden önce araçtan çıkarak canlarını kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, İtfaiye, Siirt, Kaza, Son Dakika

