Siirt'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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