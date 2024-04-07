Siirt'te otomobilin demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Demir bariyerleri aşarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için düzenlenen protesto gösterisinde, polis ekipleri dağılmayan bir grup protestocuya müdahale etti. Bu sırada kelepçelenen başörtülü bir genç protestocuya atılan tokat, kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Olaylar sonucunda 43 kişi gözaltına alınırken, 2 emniyet görevlisi açığa alındı.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
CHP'nin Sancaktepe Belediyesi'ni kazanmasının ardından eski başkan Şeyma Döğücü'nün devir teslim sonrasında başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialara cevap veren Döğücü, mevcut başkana canlı yayın açarak iddiaları temizlemesini istedi.
Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde devam eden protestolar kapsamında, Tel Aviv'de yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Protestocular erken seçim çağrısında bulunurken, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail polisinin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede 2 kadın yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Protestocular ayrıca farklı noktalarda ateş yaktı.
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