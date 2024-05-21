Siirt\'te otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

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Siirt'te otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13: 00 sularında Hükümet Caddesi Vali Konağı önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, dönüş yaptığı sırada yolda seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurye Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - SİİRT