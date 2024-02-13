Siirt'te PKK/KCK'dan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te PKK/KCK'dan aranan zanlı tutuklandı

Siirt\'te PKK/KCK\'dan aranan zanlı tutuklandı

Siirt Valiliği, PKK/KCK'dan aranan bir zanlının yakalanıp tutuklandığını duyurdu. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.E. isimli zanlı sahte kimlikle saklandığı adreste yakalandı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.02.2024 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te PKK/KCK'dan aranan zanlı tutuklandı

Terör üyesi sahte kimlikle saklandığı adreste yakalandı

SİİRT - Siirt Valiliği, PKK/KCK'dan aranan bir zanlının yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-YPG/PYD "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.E.'nin kent merkezinde sahte kimlikle gizlendiği adrese icra edilen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Siirt Valiliği, Siirt, PKK, Tutuklama, Güvenlik, Yakalama, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te PKK/KCK'dan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:16:23. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te PKK/KCK'dan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement