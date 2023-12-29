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Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve suçu övdüğü tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat devam ediyor.

Siirt\'te PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
29.12.2023 - 11:52,  Güncelleme: 11:52
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övmek fiillerini işlediği tespit edilmiş şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen koordineli çalışmalarda, 26 Aralık 2023 tarihinde Siirt merkez Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi üzerinde basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyen bir grubun yasa dışı sloganlar attığı, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övmek fiillerini işlediği tespit edildiği belirtildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli talimatlar alınarak, 28 Aralık 2023 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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