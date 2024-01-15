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Siirt'te psikolojik sorunları olan şahıs polisi bıçakladı - Son Dakika
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Siirt'te psikolojik sorunları olan şahıs polisi bıçakladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde psikolojik sorunları olan bir şahıs, polis tarafından alınmaya çalışılırken bıçaklı saldırıda bulundu. Polis memuru boynundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polisin sağlık durumu iyi. Saldırgan gözaltına alındı.

Siirt\'te psikolojik sorunları olan şahıs polisi bıçakladı
15.01.2024 - 14:37,
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde psikolojik sorunları olan şahsı almaya çalışan polis, bıçaklı saldırı sonucu boynundan yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Refik Polat, ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polat, kendisini almak isteyen polis memurunu boynundan yaraladı.

Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polisin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Kurtalan, Siirt, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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