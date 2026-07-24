Siirt’te restoranın bacasında korkutan yangın

Siirt'te bir restoranın bacasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında bacada maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.