Siirt'te sağlık ekibi kaza yaptı: 1'i ağır 2 yaralı
Siirt'te sağlık ekibinin aracı köprüden düştü, doktor ve hemşireyi köylüler kurtardı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Belonoluk köyünde, sağlık ekibi köprüden aşağı düştü. Araçta sıkışan doktor ve hemşiri, köylüler kurtardı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belonoluk köyünde, sağlık ekibinin aracı şoför Dr. Abdülhamit Tayran'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Araç suya çarparak dururken, içeride sıkışan Dr. Tayran ve Eyüp Işık, köydeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kazada ağır yaralanan hemşir Eyüp Işık, Van Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Dr. Tayran ise kazayı hafif yaralı atlattı.
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