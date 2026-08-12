Siirt’te seyir halindeki hafif ticari aracın motoru alev aldı - Son Dakika
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Siirt’te seyir halindeki hafif ticari aracın motoru alev aldı

Siirt’te seyir halindeki hafif ticari aracın motoru alev aldı
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Siirt-Kurtalan kara yolu Ford Kavşağı'nda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın aracın tamamına sıçramadan söndürüldü, motor kısmında hasar oluştu.

Siirt- Kurtalan kara yolu Ford Kavşağı mevkiinde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Turan Gülümser'e ait 06 DGZ 748 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle duman ve alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, aracın tamamına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında aracın motor kısmında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kurtalan, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Siirt, Ford, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt’te seyir halindeki hafif ticari aracın motoru alev aldı - Son Dakika

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