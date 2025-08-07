Siirt\'te Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında husumet bulunan M.S., A.S., M.Ş., S.S., A.S. ve L.S. isimli şahıslar arasında silahlı çatışma çıktığı, kavgada Abdulmenav Sartık olay yerinde yaşamını yitirirken, M.S. ise ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak bir Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi daha sevk edildiği, olay yerinde 4 adet av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Valilik, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi. - SİİRT