Siirt\'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinin Dönerdöver köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki şahıs arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. (71) olay yerinde hayatını kaybetti. E.K. (18) ise ağır yaralanarak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT