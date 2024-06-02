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Siirt'te su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'te evin avlusundaki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkez Ulus Mahallesi'nde evin avlusunda bulunan su kuyusunun kapağına basıp içine düşen Hediye Ünal ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, yaklaşık 3 saat sonra ekipler tarafından kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.