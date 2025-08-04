Siirt'te Suç Aydınlatma Oranı %99,15 - Son Dakika
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Siirt'te Suç Aydınlatma Oranı %99,15

Siirt\'te Suç Aydınlatma Oranı %99,15
04.08.2025 16:11
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Siirt'te kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı %99,15'e ulaştı, asayiş olayları azaldı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan "Güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı"nda kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 99.15'e ulaştığı açıklandı. Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların temmuz ayı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, 2025 Temmuz ayında Siirt genelinde gerçekleştirilen asayiş, terörle mücadele, uyuşturucu, siber suçlar ve trafik denetimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kızılkaya, yılın aynı dönemine kıyasla asayiş olaylarında yüzde 12 oranında azalma kaydedildiğine dikkat çekerek, temmuz ayında toplam 503 asayiş olayı meydana geldiğini ve bu olaylara karışan 396 kişinin yakalanıp adli makamlara teslim edildiğini söyledi.

Suçların aydınlatma oranlarına da değinen Kızılkaya, özellikle önemli suçlarda yüksek başarı sağlandığını ifade etti. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 117 olayın 116'sının aydınlatıldığını ve yüzde 99,15 oranında başarı elde edildiğini kaydeden Kızılkaya, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 38 olaydan 28'inin aydınlatıldığını ve yüzde 73,70 oranında başarı sağlandığını aktardı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı ve oto hırsızlığı gibi olayların hiç yaşanmadığını memnuniyetle dile getiren Kızılkaya, operasyonlar neticesinde toplam 87 şahsın yakalandığını, bunlardan 18'inin 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığını, 5'inin 5-10 yıl arası, 2'sinin ise 10 yıl üzeri hapis cezası bulunduğunu ve 62 kişinin ifadeleri alınmak üzere arandığını söyledi. Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirildi. PKK/KCK, FETÖ ile DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı toplam 14 kişi ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 1 kişi yakalandı ve adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 104 hanede 281 kişiye bilgilendirme yapıldı, 9 bin 746 kişi ve 2 bin 196 aracın sorgulandı. Uyuşturucu ile mücadelede ise 55 operasyonda 58 şüphelinin yakalandı, operasyonlarda 7 kilo kubar esrar, 5 gram kokain, 3 gram eroin ve 201 kök kenevir ele geçirildi. Metruk binalarda 124 kontrol gerçekleştirildi. Siber suçlar alanında ise temmuz ayında 210 olayın yaşandı ve terör propagandası yaptığı belirlenen 32 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca 258 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesi erişime kapatıldı."

Uygulamalarda ise yol izin belgesi olmadan seyahat eden 5 düzensiz göçmenin yakalandığını ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildiğini, mobil göç noktasında 2 bin 665 kişinin kimlik kontrollerinin yapıldığı bilgisini paylaşan Kızılkaya, "Temmuz ayında 31 bin 430 araç denetlendi. 26 sürücünün ehliyetine el konuldu, 149 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 126 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 72'si yaralanmalı, 54'ü maddi hasarlı oldu. Motosiklet kazalarını önlemek amacıyla 4 bin 731 motosiklet denetlendi ve 32 motosiklet trafikten men edildi. Trafik güvenliği eğitimi kapsamında ise 2 bin 640 kişiye eğitim verildi" dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen katıldı. Vali Kızılkaya, tüm bu çalışmaların güvenlik ve asayişin sağlanmasında önemli katkılar sağladığını ve halkın huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik kararlılıkla devam edileceğini sözlerine ekledi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Suç Aydınlatma Oranı %99,15 - Son Dakika

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