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Siirt'te sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Siirt'te sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilinin dereye uçması sonucu boğulmaktan kurtuldu. Sürücü, otomobilin üstüne çıkarak AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt\'te sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu
16.01.2024 - 22:28,
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu. AFAD ekipleri, sürücüyü vinç yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Karabağlar mevkisinde H.E. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Başur Çayına uçtu. Boğulmamak için otomobilin üstüne çıkan sürücü, Siirt AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından vinç yardımıyla filmleri aratmayacak çalışmayla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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