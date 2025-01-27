Park halindeki araca çarparak takla attı: O anlar kamerada
SİİRT - Siirt'te bir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 56 AAZ 608 plakalı otomobil, park halindeki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Takla Atan Araç Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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