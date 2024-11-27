Siirt'te Takla Atan Araçta 4 Yaralı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim A.'nın kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araçta bulunan sürücü İbrahim A., Ferhat S. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT