Siirt\'te takla atan hafif ticari araçtaki anne ve oğlu yaralandı

Siirt'te hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece saatlerinde Siirt- Pervari kara yolu Gölgeli köyü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünde çıkarak takla attı. Kazada araçtaki anne ve oğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.