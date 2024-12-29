Siirt\'te Tır Devrildi: 3 Yaralı

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Siirt'in Baykan ilçesi çıkışında tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Baykan ilçesi çıkışında plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT