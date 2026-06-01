Siirt'in Kurtalan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kurtalan-Batman kara yolu Gökdoğan köyü Yunuslar mevkisinde Behçet K. (45) idaresindeki 27 AHS 113 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte ilerleyen Yusuf S. (33) idaresindeki 35 CMH 499 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, tır sürücüsü, otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan İsmail E. (34) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?