Siirt\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde 34 ZV 6179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT