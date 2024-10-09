Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kurtalan Yolu Caddesi'nde 33 AYK 271 ve 46 P 5055 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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