Siirt Botan Vadisi mevkiinde virajı alamayan transit, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza, Botan Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen transit yola savrularak devrildi. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Transit Devrildi - Son Dakika
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