Ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin mutfağında ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Kültür Mahallesi'nde bulunan bir binanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahipleri evde olmadığı sırada ocakta açık unutulan yemek yanmaya başladı. Kısa sürede mutfağı saran ve pencerelerden dışarı taşan yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 6. kattaki daireye ulaştı. İçeride kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler, pencereleri açarak duman tahliyesini sağladı ve muhtemel bir yangının büyümesini engelledi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşlara özellikle ocakta unutulan yemekler ve açık bırakılan elektronik cihazlar konusunda dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. - SİİRT