Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

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Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

20.04.2024 16:58
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Ziyaret Uygulama Noktasında F.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı çekicide yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. F.K. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(STK-AKK-Y)

Siirt\'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Baykan, Siirt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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