Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 zanlı tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Ziyaret Uygulama Noktasında F.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı çekicide yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. F.K. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
(STK-AKK-Y)
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