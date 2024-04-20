Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 zanlı tutuklandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Ziyaret Uygulama Noktasında F.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı çekicide yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. F.K. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri evde kimsenin bulunmamasıyla can kaybı yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?