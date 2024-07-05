Siirt'te uyuşturucu suçundan hükümlü yakalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 7 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan İlamat ve İnfaz Bürosunca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 7 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., Kurtalan ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT
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