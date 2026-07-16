Siirt'te Yangın Paniği

Siirt'te kaldırımdaki atık malzemelerde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Veysel Karani Mahallesi'nde kaldırımda bulunan atık malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - SİİRT
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