Siirt Üniv. Kezer Yerleşkesi yakınındaki kafede yangın söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt Üniv. Kezer Yerleşkesi yakınındaki kafede yangın söndürüldü, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Üniv. Kezer Yerleşkesi yakınındaki kafede yangın söndürüldü, can kaybı yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınındaki kafede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye alevleri çevredeki yapılara sıçramadan söndürürken kafe kullanılamaz hale geldi, can kaybı ya da yaralanma olmadı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarında bulunan bir kafede sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında kafe kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarında faaliyet gösteren bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kafeden yükselen yoğun dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kafe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaİtfaiyeGüncelSiirtOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında el konulan villalar görüntülendi Fon soruşturmasında el konulan villalar görüntülendi
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
10:54
4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması pes dedirtti
4 kuzeni hayattan koparan sürücünün savunması pes dedirtti
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 11:10:10. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt Üniv. Kezer Yerleşkesi yakınındaki kafede yangın söndürüldü, can kaybı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei