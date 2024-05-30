Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Silahlı Kavga Olayı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Silahlı Kavga Olayı Hakkında Açıklama Yaptı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Silahlı Kavga Olayı Hakkında Açıklama Yaptı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Meydanı Fethi Serin Camii önünde yaşanan silahlı kavga olayı hakkında açıklama yaptı. Vali Kızılkaya, olay esnasında taziye vesilesiyle orada bulunduklarını ve güvenlik güçlerinin kısa sürede müdahale ettiğini belirtti. Olayda 2 vatandaşın yaralandığını ve yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını ifade eden Vali Kızılkaya, olaya karışanların tamamının yakalandığını ve soruşturmanın detaylı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

30.05.2024 20:35
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Husumet bulunan dünür iki aile arasında silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Olay esnasında bizim de bir taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız hasebiyle güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur. Bu olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.

15 Temmuz Meydanı Fethi Serin Camii önünde iki grup arasında arasında yaşanan silahlı çatışmada olayın ortasında kalan Vali Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Fethi Serin Camii, önünde bugün saat 17.00 sularında aralarında daha önceden husumet bulunan dünür iki aile arasında silahlı kavga olayı meydana geldiğini söyledi.

"Olay esnasında bizim de bir taziye vesilesiyle aynı noktada olmamız hasebiyle güvenlik güçlerimizin kısa sürede olaya müdahale imkanı olmuştur" diyen Vali Kızılkaya, "Bu olayda 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati durumu olmadığı bize intikal eden bilgiler arasındadır. Olaya karışanlar, güvenlik güçlerimiz tarafından tamamı yakalanmıştır. Konu hakkında detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Detaylı bir şekilde yürütülen bu soruşturmanın neticesi yine kamuoyumuzda paylaşılacaktır. Bunun haricinde ifade edilen bilgileri de itimat edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Silahlı Kavga Olayı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Silahlı Kavga Olayı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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