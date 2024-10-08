Sıla Bebeğin Cenazesine Katılım

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Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi kadınlar tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı.

Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi cenazeye gelen kadınlar tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de aileye başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. - TEKİRDAĞ