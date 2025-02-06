Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Silah tüccarı operasyonla yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kentte silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.T. yakalanırken, yapılan aramalarda da 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 82 adet fişek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, H.T. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.