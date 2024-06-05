3.Sayfa

Sinop'un Boyabat ilçesinde silahla başından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Camiikebir Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan ormanlık alanda vatandaşlar silah sesi duydu. Olay yerine koşan vatandaşlar, yerde yatan yaralı genci gördü. Başından yaralanan A.Ş., sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP