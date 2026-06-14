Silahla tehditten 17 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.H.H. (36) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan D.H.H. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ