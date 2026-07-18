Şanlıurfa'da silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs Ceylanpınar ilçesinde yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit sucundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Silahla Tehditten Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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