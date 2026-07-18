Silahla Tehditten Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs Ceylanpınar ilçesinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit sucundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA